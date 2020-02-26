В Ростове побит температурный рекорд февраля



Ростов по праву может считаться южной столицей. 27 февраля в городе был побит температурный рекорд.



По информации Ростовского гидрометцентра, днём в четверг воздух прогрелся до + 17,5 градуса. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 1995 году. Тогда столбики термометров поднялись в Ростове до 17,2 градуса. А самая низкая температура в этот день была в 1985 году: термометры показали -19,5 градуса.



Добавим, что резкий скачок температуры в последнюю неделю февраля не означает окончательный приход весны. В последний рабочий день недели, 28 февраля, в Ростове будет +9 градусов. Вечером температура опустится до +6 градусов, а ночью – до 0…+2 градусов. Погода будет пасмурной.