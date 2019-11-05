В Ростове побит температурный рекорд 70-летней давности



В Ростове зафиксирован новый температурный рекорд. Последний раз столбики термометров поднимались в ноябре выше 20 градусов в 1950-м году.

- Согласно сводке, полученной на 15 часов 7 ноября, в Ростове зафиксирована температура +21 градус, - рассказала заместитель начальника Ростовского ГМЦ Виктория Антоненко. – Это на один градус больше, чем почти 70 лет назад, когда в этот день была зафиксирована температура 20,2 градуса.



Представитель Гидрометцентра добавила, что рекорд побит только в Ростове, но не в области.



- В разные годы в донском регионе в это время фиксировались температуры выше. Например, 25,9 градусов – в 1926 году. Высокие температуры в ноябре также отмечались в 1932, 1938, 1998 годах, - отметила Виктория Антоненко. – В этом году 7 ноября в Ростовской области температура от +14 до +19 градусов, по югу до +21,7.



Ноябрь будет радовать теплом дончан ещё несколько дней. Так, 8-го числа ожидается от 15 – 20 градусов тепла, до +24 на юге области. В следующие два дня температура опустится на пару градусов до +12…+18 и до +20 градусов в южных районах.



Затем температура постепенно начнёт снижаться на 2-4 градуса. Резкого похолодания не прогнозируется.