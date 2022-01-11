В Ростове «заминировали» колледж РГЭУ

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Стало известно об угрозе минирования ростовского финансово-экономического колледжа. Информация с предупреждением поступила утром 13 января.Здание в переулке Доломановском, 53 сразу же оцепили. Обучающихся, преподавателей и персонал заведения эвакуировали. Занятия отменили, а студентов отправили по домам. В колледже обучается две тысячи человек. Как минимум, половина из них утром пришли на занятия. А значит, эвакуировали порядка тысячи людей.На место прибыли медики, спасатели и правоохранители. Специалисты осмотрели все помещения, но так и не нашли никаких подозрительных предметов.Аналогичная ситуация была и в школе Каменска-Шахтинского. Однако там занятия продолжились спустя час. Накануне вечером в Ростове эвакуировали несколько судов и администрацию Ростова. Во всех случаях информация о минировании не подтвердилась.