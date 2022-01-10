Несколько судов Ростова эвакуировали из-за сообщений о минировании

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Несколько районных судов Ростова эвакуировали из-за сообщения о минировании. Предупреждения об угрозе поступили вечером 12 января.В зоне риска оказался Ленинский районный и один из корпусов Ростовского областного суда. Кроме того, очевидцы сообщили, что спецслужбы в это же время оцепили здания Кировского районного суда и главного корпуса Ростовского, а также городской администрации. Вероятно, туда тоже поступили сообщения об угрозе.Здания оцепили правоохранители. Весь персонал вывели на улицу, а в помещениях провели проверку. По информации ГУ МВД по Ростовской области, информация о минировании не подтвердилась.