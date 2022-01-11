В Ростовской области из-за сообщения о минировании эвакуировали школу

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В Каменске из-за сообщений о минировании эвакуировали школу №1. Предупреждение об угрозе по адресу улица Гагарина, 91А поступило утром 13 января.На место прибыли все экстренные службы: медики, правоохранители, спасатели. В этот момент в школе находились более 500 человек. Ученики, преподаватели и персонал школы выбежали на улицу. Оставаться долго на морозе не пришлось. Учащихся начальных классов эвакуировали в детский сад «Солнышко», расположенный поблизости. Школьники старших классов отправились в ДК имени Гагарина - в 10 минутах ходьбы.После этого следственно-оперативная группа проверила здание. Но ничего подозрительного не нашла. Занятия в школе продолжились после 9:15.