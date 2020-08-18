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Здание Ростовского областного суда эвакуировали

Здание Ростовского областного суда эвакуировали
Здание Ростовского областного суда эвакуировали во второй раз за последние восемь дней. Людей вывели из помещения около 10:30 20 августа, подтверждает пресс-служба органа госвласти.

Причина эвакуации не сообщается. Вероятно, поступило очередное сообщение о минировании. По словам очевидцев, сейчас здание суда оцепили. На месте дежурят полиция, пожарные и скорая помощь. Сотрудники спецслужб обследуют помещение на наличие подозрительных предметов.

Напомним, на прошлой неделе в среду, 12 августа, из-за сообщений о минировании эвакуировали сразу три суда донской столицы – Ростовский областной, Ворошиловский и Кировский районный.

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