Здание Ростовского областного суда эвакуировали во второй раз за последние восемь дней. Людей вывели из помещения около 10:30 20 августа, подтверждает пресс-служба органа госвласти.Причина эвакуации не сообщается. Вероятно, поступило очередное сообщение о минировании. По словам очевидцев, сейчас здание суда оцепили. На месте дежурят полиция, пожарные и скорая помощь. Сотрудники спецслужб обследуют помещение на наличие подозрительных предметов.Напомним, на прошлой неделе в среду, 12 августа, из-за сообщений о минировании эвакуировали сразу три суда донской столицы – Ростовский областной, Ворошиловский и Кировский районный.