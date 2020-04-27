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За сутки в Ростовской области число заболевших COVID-19 выросло до 864

За сутки в Ростовской области число заболевших COVID-19 выросло до 864
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом в Ростовской области продолжает стабильно расти. За истекшие сутки в регионе диагноз COVID-19 подтвердили у 86 человек. Всего по состоянию на утро 29 апреля на Дону зафиксировали 864 инфицированных.

Ранее сообщалось, что почти половина случаев заражения контактные. Ещё треть — завезённые, их доля растёт (ещё недавно она составляла только четверть от общего количества). Также 9% заболевших в Ростовской области подхватили болезнь от неизвестного источника. COVID-19 зарегистрирован уже практически на каждой территории донского региона.

По всей стране за сутки положительные результаты на коронавирус получили 5 841 человек. За весь период заразились 99 399 россиян. От новой инфекции скончались 972 пациента.

Теги: коронавирус на Дону COVID-19 в Ростовской области

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