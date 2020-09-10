В Ростове за сутки выявили 49 новых случаев заражения коронавирусом

В Ростове-на-Дону снизилось количество зараженных коронавирусом за сутки. Соответствующие данные представило региональное правительство.По данным на 12 сентября, в Ростовской области зафиксировали 159 новых случаев заболевания коронавирусом. Однако если раньше в Ростове было практически 80% новых случаев, то в этот раз в донской столице зафиксировали всего третью часть от общего числа заболевших. Так, в Ростове-на-Дону коронавирус нашли у 49 человек.Общее число заболевших за все время пандемии - 18 708. Жертвами инфекции за весь период стали 397 человек.