За последние сутки на Дону количество заболевших коронавирусом составило меньше 100 человек

В Ростовской области с каждым днём новых заболевших коронавирусом становится всё меньше. За последние сутки диагноз подтвердился у 97 человек.Всего, по данным на 29 июня, в регионе зарегистрировано 9 517 случаев заражения коронавирусом. Наибольшее число заболевших по-прежнему выявляют в Ростове. В остальных городах и районах области ежедневно регистрируют в среднем до 10 новых случаев.В России, по данным на 29 июня, зарегистрировано 641 156 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвердился у 6 719 человек. За весь период от COVID-19 скончались 9 166 пациентов. За последние сутки от коронавируса умерли 93 россиянина.