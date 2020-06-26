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За последние сутки на Дону количество заболевших коронавирусом составило меньше 100 человек

За последние сутки на Дону количество заболевших коронавирусом составило меньше 100 человек
В Ростовской области с каждым днём новых заболевших коронавирусом становится всё меньше. За последние сутки диагноз подтвердился у 97 человек.

Всего, по данным на 29 июня, в регионе зарегистрировано 9 517 случаев заражения коронавирусом. Наибольшее число заболевших по-прежнему выявляют в Ростове. В остальных городах и районах области ежедневно регистрируют в среднем до 10 новых случаев.

В России, по данным на 29 июня, зарегистрировано 641 156 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки диагноз подтвердился у 6 719 человек. За весь период от COVID-19 скончались 9 166 пациентов. За последние сутки от коронавируса умерли 93 россиянина.

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