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В Ростове за одну ночь выпала треть месячной нормы осадков

В Ростове за одну ночь выпала треть месячной нормы осадков
В Ростовской области за ночь выпала треть месячной нормы осадков. Об этом сообщает Donday со ссылкой на начальника Гидрометцентра Елену Назарову.

В ночь на 4 февраля в регионе выпало 38% осадков от месячной нормы. В Ростове и Приазовье этот показатель составил 39–62%. В донской столице высота снежного покрова достигла 27–29 сантиметров.

Мощный снегопад за несколько часов покрыл город. Утром люди не могли добраться до работы. Автобусы были переполнены, трамваи не ходили из-за упавших деревьев, на дорогах образовались заторы. С самого начала снегопада коммунальные службы приступили к уборке улиц.
Фото: Ростов.ру
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