За сутки в Ростове выпало больше половины месячной нормы осадков

Фото: Алексей Бойко

В Ростове-на-Дону за сутки выпало больше половины месячной нормы осадков. Спецтехника работала ночью в усиленном режиме и до сих пор устраняет последствия сильного снегопада. Об этом рассказал глава администрации Ростова Алексей Логвиненко.Мощная метель обрушилась на донскую столицу вечером. Крупными хлопьями снег валил до глубокой ночи. В итоге под утро дома, машины и дворы оказались по щиколотку в снегу. Из-за снегопада на улицы вышли работать более 600 дворников, было задействовано 200 единиц техники. Специалисты ЖКХ за этот день вывезли около тысячи тонн снега.Снегопад ожидается и в начале рабочей недели. Ростовчанам рекомендуется быть предельно осторожными и аккуратными. Переходить проезжую часть нужно только по пешеходным переходам. Кроме того, автовладельцам не стоит оставлять машины где попало - это затрудняет работу спецтехники. По возможности лучше пересесть на общественный транспорт.