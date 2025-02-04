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В Ростове за ночь выпало 20 сантиметров снега

В Ростове за ночь выпало 20 сантиметров снега
За ночь Ростове-на-Дону выпало 20 сантиметров снега. Информацию об этом сообщил и.о. главы администрации Ростова Александр Скрябин.

Снегопад обрушился на донскую столицу в ночь на 4 февраля. Сотни улиц оказались завалены сугробами. Утром люди на собственных машинах не смогли выехать из дома. Машины застревали в снегу, некоторым пришлось толкать свой транспорт.

Также из-за метели в Ростове, Азове и Аксае начались проблемы с электроснабжением. На проводах – налипание мокрого снега.

Ночью для расчистки привлекли 170 спецмашин и около 700 дворников на муниципальных территориях. Коммунальные службы все еще продолжают уборку улиц от осадков.
Фото: Rostov.ru
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