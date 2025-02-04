В Ростове за ночь выпало 20 сантиметров снега

Фото: Rostov.ru

За ночь Ростове-на-Дону выпало 20 сантиметров снега. Информацию об этом сообщил и.о. главы администрации Ростова Александр Скрябин.Снегопад обрушился на донскую столицу в ночь на 4 февраля. Сотни улиц оказались завалены сугробами. Утром люди на собственных машинах не смогли выехать из дома. Машины застревали в снегу, некоторым пришлось толкать свой транспорт.Также из-за метели в Ростове, Азове и Аксае начались проблемы с электроснабжением. На проводах – налипание мокрого снега.Ночью для расчистки привлекли 170 спецмашин и около 700 дворников на муниципальных территориях. Коммунальные службы все еще продолжают уборку улиц от осадков.