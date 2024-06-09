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Месячная норма осадков выпала в Ростове за час 9 июня

Месячная норма осадков выпала в Ростове за час 9 июня
В Ростове-на-Дону 9 июня за час выпала месячная норма осадков - около 50 миллиметров. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

С последствиями непогоды борются сотрудники экстренных и коммунальных служб. В результате ливня затопленными оказались 13 придомовых территории. В центре города под воду ушли рельсы. Из-за этого трамваи на маршруте №№4 и 10 ходят по сокращенной схеме - до Мясокомбината на улице Текучева. Не обошлось без падения деревьев. Сильный ветер повалил шесть растений.

- Дежурные аварийные бригады администраций районов донской столицы оперативно приступили к устранению аварийных ситуаций, - заявил глава администрации города.

Напомним, что в Ростовской области до конца суток 9 июня объявлено штормовое предупреждение.
Фото: Ростов.Ру
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