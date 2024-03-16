Фото: Соцсети.

Ростовчане пожаловались на состояние подземного перехода на Театральном проспекте. Кадрами аварийного перехода поделились горожане 16 марта в социальных сетях.На фотографиях видно, что стены и потолок подземного перехода в удручающем состоянии. С них сыпется штукатурка. Горожане опасаются, что штукатурка может упасть на головы прохожим.- Уже неоднократно с потолка срываются пласты материалов. Ходить страшно! - пишут местные жители в социальных сетях.Обратит ли внимание администрация города на это, неизвестно. Ростовчанам стоит внимательно ходить по подземному переходу.