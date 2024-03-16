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Ростовчане пожаловались на состояние подземного перехода на Театральном

Ростовчане пожаловались на состояние подземного перехода на Театральном
Ростовчане пожаловались на состояние подземного перехода на Театральном проспекте. Кадрами аварийного перехода поделились горожане 16 марта в социальных сетях.

На фотографиях видно, что стены и потолок подземного перехода в удручающем состоянии. С них сыпется штукатурка. Горожане опасаются, что штукатурка может упасть на головы прохожим.

- Уже неоднократно с потолка срываются пласты материалов. Ходить страшно! - пишут местные жители в социальных сетях.

Обратит ли внимание администрация города на это, неизвестно. Ростовчанам стоит внимательно ходить по подземному переходу.
Фото: Соцсети.
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