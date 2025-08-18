Фото: РостовРу

В Ростове установят три новых светофора. На это потратят 1,6 миллиона рублей. Объявление о закупке разместили на сайте госзакупок 18 августа.Заказчиком является дирекция по строительству транспортной инфраструктуры города. Подрядчик должен установить светофоры на трех улицах: Доватора, 144/31; Сиверса, 14А; Левобережной, 47к1.Эти световые знаки помогут сделать дороги безопаснее и упорядочить движение машин.Подрядчик может подать заявку на участие в закупке до 25 августа. 26 августа назовут победителя тендера. С ним заключат контракт на сумму 1,6 миллиона рублей.