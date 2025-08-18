Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове установят три новых светофора

В Ростове установят три новых светофора
В Ростове установят три новых светофора. На это потратят 1,6 миллиона рублей. Объявление о закупке разместили на сайте госзакупок 18 августа.

Заказчиком является дирекция по строительству транспортной инфраструктуры города. Подрядчик должен установить светофоры на трех улицах: Доватора, 144/31; Сиверса, 14А; Левобережной, 47к1.

Эти световые знаки помогут сделать дороги безопаснее и упорядочить движение машин.

Подрядчик может подать заявку на участие в закупке до 25 августа. 26 августа назовут победителя тендера. С ним заключат контракт на сумму 1,6 миллиона рублей.
Фото: РостовРу
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.