Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

На улицах Ростова до конца года установят около двухсот новых светофоров

На улицах Ростова до конца года установят около двухсот новых светофоров
На улицах Ростова-на-Дону до конца текущего года установят 174 новых сигнальных устройства. На установку светофоров из бюджета города выделили 2,1 миллиона рублей. Исполнителя ищет дирекция по строительству объектов инфраструктуры донской столицы.

Согласно данным документации на сайте госзакупок, подрядчик должен провести работы по демонтажу и монтажу транспортных и пешеходных светофоров на новые стойки, установленные на улично-дорожной сети города. Около двухсот сигнальных устройств появятся на трех проспектах, 12 улицах и на площади Свободы в Ростове. Светофоры установят до конца 2019 года.

Исполнителя выберут с помощью аукциона 17 октября. Он должен будет провести работы в течение 60 календарных дней с момента подписания контракта.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.