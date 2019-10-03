На улицах Ростова до конца года установят около двухсот новых светофоров



На улицах Ростова-на-Дону до конца текущего года установят 174 новых сигнальных устройства. На установку светофоров из бюджета города выделили 2,1 миллиона рублей. Исполнителя ищет дирекция по строительству объектов инфраструктуры донской столицы.



Согласно данным документации на сайте госзакупок, подрядчик должен провести работы по демонтажу и монтажу транспортных и пешеходных светофоров на новые стойки, установленные на улично-дорожной сети города. Около двухсот сигнальных устройств появятся на трех проспектах, 12 улицах и на площади Свободы в Ростове. Светофоры установят до конца 2019 года.



Исполнителя выберут с помощью аукциона 17 октября. Он должен будет провести работы в течение 60 календарных дней с момента подписания контракта.