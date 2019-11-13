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На ремонт улицы Варфоломеева в Ростове потратят почти 43 миллиона рублей

На ремонт улицы Варфоломеева в Ростове потратят почти 43 миллиона рублей
В 2020 году в Ростове-на-Дону отремонтируют сразу несколько улиц. В их числе — улица Варфоломеева, работы на которой обойдутся в 42,7 миллиона рублей. Такая заявка появилась на сайте госзакупок. Заказчиком является дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры города.

Из федерального и областного бюджетов выделяется примерно по 21 миллиону, из городского — 213 тысяч рублей. Подрядчик должен провести работы на участке дороги от переулка Приволжского до проспекта Чехова. Сроки выполнения контракта — с 15 января по 1 сентября 2020 года. Победителя конкурса определят 3 декабря.

Ранее сообщалось, что в 2020 году в Ростове проведут ремонт дорог на проспекте Стачки, улице Рябышева и площади Народного Ополчения.

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