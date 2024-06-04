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В Ростове на Миронова из кранов потекла рыжая вода

В Ростове на Миронова из кранов потекла рыжая вода
В Ростове-на-Дону у жителей на Миронова потекла ржавая вода из кранов. Снимки грязной жидкости горожане разместили 4 июня в соцсетях.

По словам ростовчан, грязная жидкость льется из кранов в доме на Миронова, 2/2. На кадрах видно, что жидкость стала ярко-оранжевой. Пока жильцы не могут принять душ и даже приготовить поесть.

- Да это же компот из сухофруктов, - добавили пользователи в соцсетях.

При каких обстоятельствах вода стала грязной, неизвестно. Жителям следует обратиться в аварийные службы.
Фото: СоцСети
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