В Ростове на 2-й Краснодарской потекла вода темно-рыжего цвета

Фото: социальные сети

В Ростове, в микрорайоне Западном, из кранов потекла ржавая вода. Об этом жители города рассказали в социальных сетях 9 сентября.По словам жителей улицы 2-й Краснодарской, уже длительное время у них не было горячей воды. Накануне вечером водоканал снова обеспечил дома горячей водой. Однако люди не обрадовались этому событию. Из кранов полилась тёмно-рыжая жидкость с неприятным запахом.Перспектива мыть продукты питания или элементарно умыться в такой воде у жильцов вызывает опасение.К сожалению, с водой разных оттенков сталкиваются многие жители донской столицы. Причиной этого стала изношенная водопроводная система, которая требует замены.