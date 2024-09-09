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В Ростове на 2-й Краснодарской потекла вода темно-рыжего цвета

В Ростове на 2-й Краснодарской потекла вода темно-рыжего цвета
В Ростове, в микрорайоне Западном, из кранов потекла ржавая вода. Об этом жители города рассказали в социальных сетях 9 сентября.

По словам жителей улицы 2-й Краснодарской, уже длительное время у них не было горячей воды. Накануне вечером водоканал снова обеспечил дома горячей водой. Однако люди не обрадовались этому событию. Из кранов полилась тёмно-рыжая жидкость с неприятным запахом.

Перспектива мыть продукты питания или элементарно умыться в такой воде у жильцов вызывает опасение.

К сожалению, с водой разных оттенков сталкиваются многие жители донской столицы. Причиной этого стала изношенная водопроводная система, которая требует замены.
Фото: социальные сети
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