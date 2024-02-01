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Трюк каскадера из Ростова Евгения Чеботарева оценил рэпер 50 Cent

Трюк каскадера из Ростова Евгения Чеботарева оценил рэпер 50 Cent
Известного рэпера 50 Cent поразил трюк ростовского каскадера Евгения Чеботарева. Музыкант разместил в своих соцсетях видео, где экстремал перепрыгивает через нос самолета с крыши «Роллс Ройса».

- What makes people do shit like this man? - добавил 50 Cent (в переводе с англ. - «Что заставляет людей делать такие глупости, как этот человек?»).

Ролик рэпер опубликовал в аккаунте с 30 миллионами подписчиков. Видео с опасным трюком уже набрало 46,5 тысячи репостов. Вероятно, после публикации видео Чеботарева станут еще более популярными.

Напомним, месяц назад Евгений Чеботарев купил дорогостоящий «Роллс Ройс». В прошлый раз в одном из трюков экстремал перепрыгнул нос самолета, стоя на крыше люксового авто.
Фото: СоцСети
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