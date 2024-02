Трюк каскадера из Ростова Евгения Чеботарева оценил рэпер 50 Cent

Фото: СоцСети

Известного рэпера 50 Cent поразил трюк ростовского каскадера Евгения Чеботарева. Музыкант разместил в своих соцсетях видео, где экстремал перепрыгивает через нос самолета с крыши «Роллс Ройса».- What makes people do shit like this man? - добавил 50 Cent (в переводе с англ. - «Что заставляет людей делать такие глупости, как этот человек?»).Ролик рэпер опубликовал в аккаунте с 30 миллионами подписчиков. Видео с опасным трюком уже набрало 46,5 тысячи репостов. Вероятно, после публикации видео Чеботарева станут еще более популярными.Напомним, месяц назад Евгений Чеботарев купил дорогостоящий «Роллс Ройс». В прошлый раз в одном из трюков экстремал перепрыгнул нос самолета, стоя на крыше люксового авто.