Трактор едва не переехал Евгения Чеботарева во время опасного трюка

Фото: СоцСети

Евгений Чеботарев выполнил еще один опасный для жизни и здоровья трюк. Каскадер повис над землей, зацепившись за заднюю часть трактора. Видеоролик с опасным маневром экстремал разместил в соцсетях 5 декабря.В кадре каскадер зацепился сзади за трактор. Он зацепился за раму, и спецмашина тронулась. В какой-то момент транспорт «встал» за задние колеса, а Чеботарев повис над землей.К счастью, падения удалось избежать. Экстремал ухватился за машину и смог сбалансировать в воздухе.Напомним, ранее ростовского каскадера во время выполнения трюков на турнике едва не снес внедорожник. Это был 118-й по счету трюк каскадера.