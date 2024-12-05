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Трактор едва не переехал Евгения Чеботарева во время опасного трюка

Трактор едва не переехал Евгения Чеботарева во время опасного трюка
Евгений Чеботарев выполнил еще один опасный для жизни и здоровья трюк. Каскадер повис над землей, зацепившись за заднюю часть трактора. Видеоролик с опасным маневром экстремал разместил в соцсетях 5 декабря.

В кадре каскадер зацепился сзади за трактор. Он зацепился за раму, и спецмашина тронулась. В какой-то момент транспорт «встал» за задние колеса, а Чеботарев повис над землей.

К счастью, падения удалось избежать. Экстремал ухватился за машину и смог сбалансировать в воздухе.

Напомним, ранее ростовского каскадера во время выполнения трюков на турнике едва не снес внедорожник. Это был 118-й по счету трюк каскадера.
Фото: СоцСети
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