В Ростове смягчили ограничения по коронавирусу для кафе и ресторанов

Администрация Ростова внесла изменения в постановление о дополнительных мерах по предотвращению коронавируса.Ранее власти донской столицы запретили с 14 октября кафе и ресторанам работать после 22:00. Это связно с ежедневно растущим количеством инфицированных коронавирусом дончан. Однако, чтобы ограничительные меры не так сильно ударили по бизнесу, этим предприятиям разрешили работать навынос и осуществлять доставку после 22 часов.Вслед за Ростовом ограничения ввели еще в трех городах донского региона: Новочеркасске, Таганроге и Волгодонске. Помимо ограничений работы кафе и ресторанов, запрещено курить кальяны в общественных местах, а ночные клубы и вовсе будут закрыты. Заполненность залов театров, кинотеатров и музеев допускается лишь на 50%, при этом ужесточен контроль «масочного»режима.