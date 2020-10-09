В Ростове ужесточат работу музеев, театров и кинотеатров
В Ростове работу театров, кинотеатров и музеев ужесточат. В администрации донской столицы 12 октября принято соответствующее постановление «О дополнительных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции».
Таким образом, прежние ограничительные меры ужесточатся в деятельности данных организаций. Заполненность залов в театрах и кинотеатрах допускается лишь на 50%, а все присутствующие должны носить маски или респираторы. Следить за «масочным» режимом среди сотрудников обязаны работодатели.
Также руководители должны принять меры по переводу граждан старше 65 лет на «удаленную» работу. То же самое относится и к сотрудникам, имеющим возможность работать в режиме онлайн.
Ужесточение ограничительных мер коснулось и работы ночных клубов, кафе и ресторанов. И если в кафе и ресторанах лишь сократится время работы - закрытие будет происходить до 22 часов, то ночные клубы в период напряженной эпидемиологической ситуации придется закрыть насовсем.