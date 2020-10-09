В Ростове ввели ограничения на работу кафе и ресторанов из-за коронавируса
В Ростове-на-Дону из-за неблагоприятной эпидситуации снова введут ограничительные меры. Постановление, подписанное первым заместителем губернатора города, вступит в силу с 14 октября.
Согласно документу, со среды и на неопределённый срок закроют ночные клубы и запретят посещение дискотек. Причиной тому стала невозможность соблюдения социальной дистанции.
Кроме того, в местах общественного питания введут новый режим работы. Теперь рестораны и кафы будут принимать посетителей только до десяти часов вечера. А деятельность тех заведений, где не обеспечивается безопасное расстояние между клиентами, вообще приостановят.
Напомним, что после весенних ограничительных мер многие места для отдыха в Ростове закрылись, некоторые всё же остались на плаву. Однако новые карантинные введения могут так ударить по бизнесу, что предприятия не выдержат второй волны и, вероятно, закроются.
Как сообщалось ранее, для предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции власти города запретили проводить спортивные соревнования, курить кальяны в барах и других общественных местах.