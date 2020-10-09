Еще девять жителей Ростовской области стали жертвами коронавируса

В донском регионе за сутки от коронавируса скончались девять человек. Об этом 13 октября сообщило региональное правительство.От COVID-19 умерли 605 жителей Ростовской области, среди которых девять - за прошедшие сутки: четыре женщины в возрасте от 58 до 84 лет и пятеро мужчин от 60 до 83 лет. Все скончавшиеся страдали хроническими заболеваниями.Кроме того, число инфицированных продолжает расти. За последние 24 часа опасный вирус диагностировали у 277 человек. Общее количество зараженных достигло 25 175 дончан.В связи с этим Ростовская область начинает возвращать ограничительные меры. В частности, в Ростове с 14 октября ужесточат контроль за работой музеев, театров и кинотеатров. Максимальная заполненность залов составит 50%, а все присутствующие должны быть в масках или респираторах. Ночные клубы в донской столице закроют, пока не улучшится эпидемиологическая ситуация. А кафе и рестораны будут работать только до 22 часов.