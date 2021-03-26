В Ростове с 10 апреля запретят движение грузовиков на нескольких улицах

В Ростове-на-Дону с 10 апреля для грузового транспорта закроют проезд на нескольких улицах. Об изменения маршрута сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.Грузовым автомобилям более 3,5 тонн запретят ездить по переулку Псковский с улицы Раевского, по переулку Рыбный и по улице Левобережная со стороны Восточного шоссе. Также с девяти часов вечера и до восьми утра закроют улицу Центральную, а именно ту проезжую часть с проспекта Ленина.В ведомстве добавили, что по улице Балакирева снизят максимальную допустимую скорость движения. Водители должны будут двигаться от 3-ей Кольцевой до 1-ой Кольцевой не более 40 километров в час.На переулке 2-й Поселковый от Магнитогорской и до Портовой как в южном, так и в северном направлениях организовали одностороннее движение. Автомобилистам следует быть внимательными и замечать дорожные знаки.Ограничения и изменения направлений связаны с безопасностью транспортных средств на проезжей части и с пропускной способностью на нескольких участках улиц. По той же причине дорожные службы запретили остановки машин на переулке Соборный от Мечникова до Будённовского.