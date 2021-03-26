Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове с 10 апреля запретят движение грузовиков на нескольких улицах

В Ростове с 10 апреля запретят движение грузовиков на нескольких улицах
В Ростове-на-Дону с 10 апреля для грузового транспорта закроют проезд на нескольких улицах. Об изменения маршрута сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Грузовым автомобилям более 3,5 тонн запретят ездить по переулку Псковский с улицы Раевского, по переулку Рыбный и по улице Левобережная со стороны Восточного шоссе. Также с девяти часов вечера и до восьми утра закроют улицу Центральную, а именно ту проезжую часть с проспекта Ленина.

В ведомстве добавили, что по улице Балакирева снизят максимальную допустимую скорость движения. Водители должны будут двигаться от 3-ей Кольцевой до 1-ой Кольцевой не более 40 километров в час.

На переулке 2-й Поселковый от Магнитогорской и до Портовой как в южном, так и в северном направлениях организовали одностороннее движение. Автомобилистам следует быть внимательными и замечать дорожные знаки.

Ограничения и изменения направлений связаны с безопасностью транспортных средств на проезжей части и с пропускной способностью на нескольких участках улиц. По той же причине дорожные службы запретили остановки машин на переулке Соборный от Мечникова до Будённовского.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.