В Ростове на нескольких улицах введут одностороннее движение

На участках нескольких улиц донской столицы введут одностороннее движение. Об этом сообщили в городском департаменте дорог и автомобильного движения.С 20 декабря автомобилисты смогут двигаться только в северном направлении по переулку Крыловского на участке от улицы Седова до улицы Социалистической. Изменения коснутся и улицы Фрунзе. Так, одностороннее движение введут на участке от переулка Тимирязева до улицы Стадионной в западном направлении.Кроме того, на северной стороне улицы Нансена от дома № 99 до улицы Шеболдаева будет запрещена остановка транспорта. Дополнительные ограничения появятся и для водителей грузовиков. С 20 декабря они не смогут въехать на улицу Фрунзе со стороны проспекта Буденновского, а также остановиться на южной стороне улицы 339-й Стрелковой Дивизии на отрезке от дома № 21Ж на улице Зорге до улицы Благодатной.Как уточнили в ведомстве, ограничение необходимо, чтобы повысить уровень безопасности дорожного движения и пропускную способность.Кроме того, с 20 декабря будет запрещена остановка всех видов транспорта по северной стороне улицы Нансена от дома № 99 до пересечения с улицей Шеболдаева. Водители грузовиков не смогут проезжать на улицу Фрунзе со стороны Буденновского проспекта, а также останавливаться на южной стороне улицы 339-й Стрелковой Дивизии на участке от улицы Благодатной до дома № 21Ж на улице Зорге.- Ограничение направлено на повышение уровня безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности в городе, - уточнили в ведомстве.