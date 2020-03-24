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В Ростове почти полгода будет ограничено движение на нескольких улицах

В Ростове почти полгода будет ограничено движение на нескольких улицах
На нескольких улицах Ростова-на-Дону ограничат движение. Об этом сообщили в городском департаменте автодорог и организации дорожного движения.

С 30 марта по 17 августа нельзя будет проехать в районе дома № 77 по проспекту Будённовскому.

Также движение ограничат на улице Вити Черевичкина с 1 апреля по 1 сентября.

На 1-й Луговой планируют проводить ремонт дороги. Здесь проезд для транспорта будет закрыт с 3 апреля по 20 июня. Также одностороннее движение организуют на участке между домами №№ 2 и 28 на 1-й Луговой.

В этот же период ограничения введут в переулке Островского на отрезке от улицы Красноармейской до улицы Козлова. Изменения в схеме движения будут действовать и на улицах Токарной и Калининградской.

Все ограничения связаны с ремонтными работами.

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