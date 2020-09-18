На нескольких улицах в Ростове запретят движение грузовиков
В микрорайоне «Новое поселение» Ленинского района запретят движение грузовиков. Ограничения начнут действовать 23 сентября. Об этом сообщил департамент автомобильных дорог организации дорожного движения Ростовской области.
Решение перекрыть проезд грузовикам связано с совершенствованием организации дорожного движения.
Проезд на грузовом транспорте будет запрещен по улице Пестеля на участке от улицы Самойловской до Полевой.
Движение грузовиков ограничат по улице Возрождения на участке от улицы Самойловской до Красногвардейской.