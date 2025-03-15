В Ростове родственники разыскивают 35-летнего мужчину

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В Ростове-на-Дону семья уже два месяца безуспешно пытается найти 35-летнего Евгения Колобова, пропавшего без вести. Последний раз он выходил на связь с родными 20 января.В тот день Евгений покинул дом. Однако не вернулся спустя несколько дней. Сначала его близкие организовали самостоятельные поиски. Не добившись результатов, они сообщили об исчезновении в правоохранительные органы. Позже к поискам присоединились добровольцы.Приметы Евгения: рост - около 170 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, серо-голубые глаза.Всех, кто располагает информацией о местонахождении Евгения Колобова, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.