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В Ростове родственники разыскивают 35-летнего мужчину

В Ростове родственники разыскивают 35-летнего мужчину
В Ростове-на-Дону семья уже два месяца безуспешно пытается найти 35-летнего Евгения Колобова, пропавшего без вести. Последний раз он выходил на связь с родными 20 января.

В тот день Евгений покинул дом. Однако не вернулся спустя несколько дней. Сначала его близкие организовали самостоятельные поиски. Не добившись результатов, они сообщили об исчезновении в правоохранительные органы. Позже к поискам присоединились добровольцы.

Приметы Евгения: рост - около 170 см, худощавое телосложение, темно-русые волосы, серо-голубые глаза.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Евгения Колобова, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: ЛизаАлерт
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