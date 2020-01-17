Полтора месяца в Ростове разыскивают 40-летнего мужчину



Пропавшего без вести 40-летнего мужчину разыскивают в Ростове-на-Дону. Родные уже полтора месяца пытаются узнать какую-нибудь информацию о местонахождении Евгения Барыбина. Ростовчанин 5 декабря вышел из дома в Октябрьском районе и до сих пор не вернулся.



Его рост — 170-175 сантиметров, телосложение худощавое. У Евгения тёмные волосы с сединой и голубые глаза. Особая примета — шрам под левой лопаткой. Он был одет в голубые джинсы, куртку цвета хаки, чёрную шапку, на ногах — синие кроссовки.



Любую информацию о местонахождении пропавшего просят сообщать по телефонам: 8 (863) 249-10-50, 8 (863) 249-10-66.