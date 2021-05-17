В Ростове разыскивают 34-летнего мужчину, пропавшего без вести

В Ростове-на-Дону разыскивают пропавшего без вести 34-летнего мужчину. Евгений Салтыков вторые сутки не выходит на связь с родными.Последний раз мужчину видели 18 мая. Тогда он собирался уезжать из Ставрополя в Ростов. Евгений ушел из дома, и с тех пор о нем ничего не известно. Родственники не смогли дозвониться Евгению и забили тревогу: он нуждается в медпомощи. Близкие пропавшего обратились в полицию и к волонтерам. К поискам подключились СМИ.У мужчины голубые глаза, русые волосы, телосложение худощавое. Рост Евгения составляет 170 сантиметров. В день исчезновения он был одет в серую футболку, темно-синие спортивные брюки, обут в темно-коричневые туфли.Если вы знаете что-либо о местонахождении Евгения Салтыкова, сообщите по номерам: 112, 8 (800) 700-54-52.