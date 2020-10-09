Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове-на-Дону разыскивают без вести пропавшего 33-летнего мужчину

В Ростове-на-Дону разыскивают без вести пропавшего 33-летнего мужчину
В донской столице без вести пропал 33-летний мужчина. О местонахождении Евгения Метленко ничего не известно с 28 сентября. Родственники обратились за помощью к добровольцам поискового отряда и написали заявление о его исчезновении в полицию.

Близкие ростовчанина описали его внешность. Ему на вид - около 35 лет, рост Евгения - 187 сантиметров, телосложение среднее, волосы короткие русые, глаза серо-голубые. Последний раз, когда его видели, мужчина был одет в серую толстовку с капюшоном, голубые джинсы и шлепанцы.

Если вам что-нибудь известно о местонахождении Евгения, то позвоните в Службу 112 или же обратитесь к волонтерам поискового отряда: 8-800-700-54-52.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.