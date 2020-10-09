В Ростове-на-Дону разыскивают без вести пропавшего 33-летнего мужчину

В донской столице без вести пропал 33-летний мужчина. О местонахождении Евгения Метленко ничего не известно с 28 сентября. Родственники обратились за помощью к добровольцам поискового отряда и написали заявление о его исчезновении в полицию.Близкие ростовчанина описали его внешность. Ему на вид - около 35 лет, рост Евгения - 187 сантиметров, телосложение среднее, волосы короткие русые, глаза серо-голубые. Последний раз, когда его видели, мужчина был одет в серую толстовку с капюшоном, голубые джинсы и шлепанцы.Если вам что-нибудь известно о местонахождении Евгения, то позвоните в Службу 112 или же обратитесь к волонтерам поискового отряда: 8-800-700-54-52.