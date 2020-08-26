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В Ростове от вируса COVID-19 вылечился еще 51 человек

В Ростове от вируса COVID-19 вылечился еще 51 человек
В донской столице от вируса COVID-19 вылечился еще 51 человек. Об актуальных данных на 28 августа сообщили в администрации Ростова-на-Дону.

Всего в городе коронавирусом заболели 6 496 жителей. Из них большинство уже выздоровели — 5 605 человек.

Лечение в стационарах донской столицы получает 451 пациент. Из них 216 находятся в МБУЗ «Городская больница № 1 имени Семашко», а 235 — в МБУЗ «Городская больница № 20».

В Ростове за минувшие сутки опасным вирусом заразился 61 человек. Скончались от COVID-19 уже 128 пациентов.

Теги: коронавирус в Ростове COVID-19

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