В Ростове от вируса COVID-19 вылечился еще 51 человек

В донской столице от вируса COVID-19 вылечился еще 51 человек. Об актуальных данных на 28 августа сообщили в администрации Ростова-на-Дону.Всего в городе коронавирусом заболели 6 496 жителей. Из них большинство уже выздоровели — 5 605 человек.Лечение в стационарах донской столицы получает 451 пациент. Из них 216 находятся в МБУЗ «Городская больница № 1 имени Семашко», а 235 — в МБУЗ «Городская больница № 20».В Ростове за минувшие сутки опасным вирусом заразился 61 человек. Скончались от COVID-19 уже 128 пациентов.