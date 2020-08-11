В Ростове под наблюдением врачей из-за коронавируса находятся 2 369 человек

В Ростове-на-Дону под наблюдением врачей из-за COVID-19 находятся 2 369 человек. Об этом сообщает администрация города. За последние 24 часа из-под наблюдения выбыли 158 человек.Всего стационарное лечение получают 543 пациента, из них 250 - в МБУЗ «Городская больница № 1 им. Н. А. Семашко», 293 - в МБУЗ «Городская больница № 20».При этом коечный ковидный фонд в Ростовской области заполнен почти на 48%.За последние сутки вирус подтвердился еще у 53 человек. Два человека стали жертвами инфекции, а общее число умерших достигло 99.