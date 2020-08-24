За последние сутки в Ростове от COVID-19 выздоровели 135 человек

В донской столице за прошедшие 24 часа от COVID-19 выздоровели 135 человек. О данных на 26 августа сообщили в администрации Ростова-на-Дону.За весь период пандемии от коронавируса вылечились 5 479 пациентов. При этом опасным вирусом продолжают заболевать все больше людей. Всего на территории региона зафиксировано 6 367 случаев заражения COVID-19. Только за минувшие сутки инфекцию подхватили 53 человека.Лечение в стационарах получают 472 жителя Ростова. В городской больнице № 1 имени Семашко находятся 232 пациента, в городской больнице № 20 - 240.