Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

За последние сутки в Ростове от COVID-19 выздоровели 135 человек

За последние сутки в Ростове от COVID-19 выздоровели 135 человек
В донской столице за прошедшие 24 часа от COVID-19 выздоровели 135 человек. О данных на 26 августа сообщили в администрации Ростова-на-Дону.

За весь период пандемии от коронавируса вылечились 5 479 пациентов. При этом опасным вирусом продолжают заболевать все больше людей. Всего на территории региона зафиксировано 6 367 случаев заражения COVID-19. Только за минувшие сутки инфекцию подхватили 53 человека.

Лечение в стационарах получают 472 жителя Ростова. В городской больнице № 1 имени Семашко находятся 232 пациента, в городской больнице № 20 - 240.

Теги: коронавирус в Ростове COVID-19

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.