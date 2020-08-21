Еще 135 человек излечились от коронавируса в Ростове-на-Дону

В донской столице еще 135 человек излечились от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте городской администрации.По состоянию на 25 августа, количество выздоровевших в Ростове с начала пандемии достигло 5 344 человек. Не смотря на это, за сутки COVID-19 выявили у 69 жителей донской столицы, а число инфицированных за весь период достигло 6 314 ростовчан.На стационарном лечении находятся 471 пациент. Большинство из них (245 человек) находятся в МБУЗ «Городская больница №1 имени Семашко», а 226 — в МБУЗ «Городская больница №20».Жертвами коронавируса в Ростове-на-Дону стали 119 человек.