Власти Ростова не нашли исполнителя на ремонт тротуаров за 1,8 миллиона рублей

Фото: ростов.ру

В Ростове дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры не смогла найти подрядчика для ремонта тротуаров. Печальные итоги тендера появились на сайте госзакупок 31 октября.Власти города искали исполнителя, который смог бы провести работы за сумму менее двух миллионов рублей. Такая стоимость контракта вызывает удивление. Даже на ремонт дороги длиной 300 метров обычно выделяют больше средств.Описание также не содержало четкого задания. В нем было указано лишь, что исполнитель должен устранить ямы и повреждения на тротуарах по всему городу.Стоит отметить, что тендер был объявлен 24 октября, а результаты подведены через неделю. Однако ни один исполнитель не откликнулся на заявку. Вероятно, именно низкая цена контракта стала причиной такого исхода. Ведь только на ремонт ям на одной улице Станиславского может потребоваться примерно такая же сумма.