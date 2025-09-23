В Ростове не смогли определить подрядчика для ремонта мозаики в переходе на Кировском

фото: DonDay

В Ростове-на-Дону тендер по реконструкции мозаичного оформления в подземном тоннеле на пересечении Большой Садовой улицы и Кировского проспекта завершились безрезультатно. Соответствующее уведомление опубликовано на сайте госзакупок.На проведение работ, направленных на восстановление объекта, имеющего региональное культурное значение, было ассигновано 48 млн рублей. В начале месяца администрация города через управление по строительству объектов транспортной инфраструктуры организовала тендер, но спустя две недели стало известно об его отмене. Несмотря на внушительную сумму, организатора, способного выполнить капитальный ремонт перехода, не нашли.В тот же день управление вторично заявило о проведении торгов. Цена и условия сделки остались прежними. Название организации, которая получит право на реставрацию объекта культурного наследия, будет оглашено 1 октября.Следует упомянуть, что проблема реставрации переходов, украшенных мозаикой, обсуждается уже несколько лет.Горожане Ростова выражают беспокойство, что намеченные работы могут отрицательно сказаться на оригинальных изображениях, украшающих стены тоннелей. Мозаичные картины являются важной частью культурной истории города, созданные в семидесятых и восьмидесятых годах прошлого столетия параллельно с возведением переходов.Продолжительное время представители общественности призывали к разделению проектов модернизации подземных коммуникаций и реставрации мозаичных творений.В 2026 году планируется начать восстановление. Нам остается наблюдать, как исполнитель контракта справится с задачей сохранения исторической мозаики.