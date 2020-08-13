В Ростове-на-Дону едва не утонул молодой местный житель

Парень едва не утонул в водоеме донской столицы. Происшествие случилось вечером 8 августа.Молодой ростовчанин решил искупаться в водоеме на Зеленом острове. Он спрыгнул с понтонного моста, соединяющего Ростов-на-Дону и территорию для отдыха. Сильное течение сразу стало уносить парня от берега, из-за чего он стал тонуть.Ростовчанину повезло, что его сразу заметили спасатели, проплывающие рядом.- Потерпевшего вытащили и доставили в подразделение, - сообщила ведущий специалист по связям с общественностью Ростовской областной поисково-спасательной службы на внутренних водах Анастасия Калдурова. – В результате ЧП парень не пострадал.