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В Ростове-на-Дону едва не утонул молодой местный житель

В Ростове-на-Дону едва не утонул молодой местный житель
Парень едва не утонул в водоеме донской столицы. Происшествие случилось вечером 8 августа.

Молодой ростовчанин решил искупаться в водоеме на Зеленом острове. Он спрыгнул с понтонного моста, соединяющего Ростов-на-Дону и территорию для отдыха. Сильное течение сразу стало уносить парня от берега, из-за чего он стал тонуть.

Ростовчанину повезло, что его сразу заметили спасатели, проплывающие рядом.

- Потерпевшего вытащили и доставили в подразделение, - сообщила ведущий специалист по связям с общественностью Ростовской областной поисково-спасательной службы на внутренних водах Анастасия Калдурова. – В результате ЧП парень не пострадал.

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