Житель станицы в Ростовской области едва не утонул, купаясь в водоёме



Купание в водоёме едва не закончилось трагически для жителя Ростовской области. Происшествие случилось в станице Базковской 22 июля около 12:30.



На одном из пляжей 45-летний мужчина решил искупаться. Место не было оборудовано для отдыха, и, отплыв от берега, потерпевший начал тонуть. Он стал отчаянно звать на помощь, и его сигналы заметили спасатели.



- Прибывшие на место работники Вёшенского подразделения Дмитрий Жарков и Михаил Федаков подняли пострадавшего на борт катера и доставили в подразделение, - рассказала специалист по связям с общественностью поисково-спасательной службы во внутренних водах Анастасия Калдурова.



От медицинской помощи мужчина отказался.