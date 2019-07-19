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Житель станицы в Ростовской области едва не утонул, купаясь в водоёме

Житель станицы в Ростовской области едва не утонул, купаясь в водоёме
Купание в водоёме едва не закончилось трагически для жителя Ростовской области. Происшествие случилось в станице Базковской 22 июля около 12:30.

На одном из пляжей 45-летний мужчина решил искупаться. Место не было оборудовано для отдыха, и, отплыв от берега, потерпевший начал тонуть. Он стал отчаянно звать на помощь, и его сигналы заметили спасатели.

- Прибывшие на место работники Вёшенского подразделения Дмитрий Жарков и Михаил Федаков подняли пострадавшего на борт катера и доставили в подразделение, - рассказала специалист по связям с общественностью поисково-спасательной службы во внутренних водах Анастасия Калдурова.

От медицинской помощи мужчина отказался.

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