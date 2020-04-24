На Дону рыбак едва не погиб из-за сильного течения

В Ростовской области спасли тонущего рубака. Происшествие случилось в хуторе Калинин Багаевского района.Днём 25 апреля 65-летний местный житель отправился удить рыбу. Его лодка попала в сильное течение, и её затянуло в бурлящий поток. Вскоре плавсредство разбилось, и мужчина угодил в ледяную воду. К счастью, его заметили прохожие, которые позвали спасателей.От медицинской помощи мужчина отказался. Его лодку тоже вытащили на берег.