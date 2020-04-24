На Дону рыбак едва не погиб из-за сильного течения
В Ростовской области спасли тонущего рубака. Происшествие случилось в хуторе Калинин Багаевского района.
Днём 25 апреля 65-летний местный житель отправился удить рыбу. Его лодка попала в сильное течение, и её затянуло в бурлящий поток. Вскоре плавсредство разбилось, и мужчина угодил в ледяную воду. К счастью, его заметили прохожие, которые позвали спасателей.
- Спасатели Багаевского поисково-спасательного подразделения областной службы спасения на водах вытащили пострадавшего, который был в спасательном жилете, - рассказала ведущий специалист по связям с общественностью Ростовской областной поисково-спасательной службы на внутренних водах Анастасия Калдурова. - Его доставили в спасательное подразделение.
От медицинской помощи мужчина отказался. Его лодку тоже вытащили на берег.