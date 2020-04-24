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На Дону рыбак едва не погиб из-за сильного течения

На Дону рыбак едва не погиб из-за сильного течения
В Ростовской области спасли тонущего рубака. Происшествие случилось в хуторе Калинин Багаевского района.

Днём 25 апреля 65-летний местный житель отправился удить рыбу. Его лодка попала в сильное течение, и её затянуло в бурлящий поток. Вскоре плавсредство разбилось, и мужчина угодил в ледяную воду. К счастью, его заметили прохожие, которые позвали спасателей.

- Спасатели Багаевского поисково-спасательного подразделения областной службы спасения на водах вытащили пострадавшего, который был в спасательном жилете, - рассказала ведущий специалист по связям с общественностью Ростовской областной поисково-спасательной службы на внутренних водах Анастасия Калдурова. - Его доставили в спасательное подразделение.

От медицинской помощи мужчина отказался. Его лодку тоже вытащили на берег.

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