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Ростовчанин едва не утонул, купаясь возле Ворошиловского моста

Ростовчанин едва не утонул, купаясь возле Ворошиловского моста
Возле Ворошиловского моста в Ростове едва не утонул мужчина. Рано утром 1 сентября 52-летний местный житель решил искупаться в Дону. Около 8 часов спасатели получили сообщение о том, что он тонет.

Когда сотрудники Ростовского поисково-спасательного подразделения прибыли на место, голова мужчины была уже частично под водой.

- Когда спасатель Алексей Мартыщенко схватил утопающего за руку, человек уже полностью погрузился под воду, - рассказала ведущий специалист по связям с общественностью ПСС во внутренних водах Анастасия Калдурова.

Специалисты достали ростовчанина из реки. Они на катере доставили его на правый берег Дона и передали правоохранителям. От медицинской помощи потерпевший отказался.

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