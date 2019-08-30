Ростовчанин едва не утонул, купаясь возле Ворошиловского моста



Возле Ворошиловского моста в Ростове едва не утонул мужчина. Рано утром 1 сентября 52-летний местный житель решил искупаться в Дону. Около 8 часов спасатели получили сообщение о том, что он тонет.



Когда сотрудники Ростовского поисково-спасательного подразделения прибыли на место, голова мужчины была уже частично под водой.



- Когда спасатель Алексей Мартыщенко схватил утопающего за руку, человек уже полностью погрузился под воду, - рассказала ведущий специалист по связям с общественностью ПСС во внутренних водах Анастасия Калдурова.



Специалисты достали ростовчанина из реки. Они на катере доставили его на правый берег Дона и передали правоохранителям. От медицинской помощи потерпевший отказался.