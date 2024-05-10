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У ростовчан из кранов потекла ржавая вода. Видеозаписью горожане поделились в социальных сетях 10 мая.В одном из многоквартирных домов на 13-й Линии полилась жидкость с неприятным запахом и цветом, похожим на ржавчину. Люди боятся мыть такой водой руки и продукты питания, не говоря уже о купании в такой жидкости.- Когда будет чистая вода? - местные жители были озадачены этим вопросом.[img][0].Жители донской столицы не раз сталкивались с подобными проблемами. Из их кранов течет черная, зеленая или коричневая, неприятно пахнущая вода. Причина, скорее всего, – в ржавых водопроводных трубах.