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У ростовчан из кранов потекла ржавая вода

У ростовчан из кранов потекла ржавая вода
У ростовчан из кранов потекла ржавая вода. Видеозаписью горожане поделились в социальных сетях 10 мая.

В одном из многоквартирных домов на 13-й Линии полилась жидкость с неприятным запахом и цветом, похожим на ржавчину. Люди боятся мыть такой водой руки и продукты питания, не говоря уже о купании в такой жидкости.

- Когда будет чистая вода? - местные жители были озадачены этим вопросом.
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Жители донской столицы не раз сталкивались с подобными проблемами. Из их кранов течет черная, зеленая или коричневая, неприятно пахнущая вода. Причина, скорее всего, – в ржавых водопроводных трубах.
Фото: Соцсети
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