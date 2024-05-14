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В Ростове у жильцов на Орбитальной из кранов потекла «фанта»

В Ростове у жильцов на Орбитальной из кранов потекла «фанта»
В Ростове у жильцов на Орбитальной из кранов потекла «фанта». Об этом рассказали местные жители в социальных сетях 13 мая.

Проблемы с водоснабжением начались у жильцов некоторое время назад. 27 апреля воду включили, но, к сожалению, из кранов пошла жидкость оранжево-коричневого цвета с неприятным запахом.

- Думали, что ржавой воде понадобится несколько часов, чтобы стечь. Но до сих пор наблюдаем «фанту» из кранов, — пожаловались ростовчане.

Люди опасаются использовать такую воду для мытья продуктов, приготовления еды или элементарно для купания. Вероятно, это связано с тем, что трубы не менялись уже много лет и начали ржаветь. Жители неоднократно жаловались на качество воды в донской столице, но пока водоканал не предпринимает активных действий для решения проблемы.
Фото: соцесети
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