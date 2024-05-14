Фото: соцесети

В Ростове у жильцов на Орбитальной из кранов потекла «фанта». Об этом рассказали местные жители в социальных сетях 13 мая.Проблемы с водоснабжением начались у жильцов некоторое время назад. 27 апреля воду включили, но, к сожалению, из кранов пошла жидкость оранжево-коричневого цвета с неприятным запахом.- Думали, что ржавой воде понадобится несколько часов, чтобы стечь. Но до сих пор наблюдаем «фанту» из кранов, — пожаловались ростовчане.Люди опасаются использовать такую воду для мытья продуктов, приготовления еды или элементарно для купания. Вероятно, это связано с тем, что трубы не менялись уже много лет и начали ржаветь. Жители неоднократно жаловались на качество воды в донской столице, но пока водоканал не предпринимает активных действий для решения проблемы.