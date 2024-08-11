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В Ростове-на-Дону разыскивают без вести пропавшего 69-летнего мужчину

В Ростове-на-Дону разыскивают без вести пропавшего 69-летнего мужчину
В Ростове разыскивают пропавшего без вести 69-летнего мужчину. О местонахождении Павла Полуэктова ничего не известно с 20 июля.

Мужчина ушел из дома в неизвестном направлении и перестал выходить на связь. Он не отвечал на звонки и сообщения. Тогда родственники испугались, что с ним могло что-то случиться, и обратились за помощью в полицию. Затем к поискам подключили волонтерские отряды.

Павел ростом 183 сантиметра и худощавого телосложения. У него седые волосы и карие глаза. В день исчезновения он надел черно-белую рубашку и синие штаны. На ногах у него серые кроссовки.

Если вы знаете, где может находиться Павел, сообщите по номеру: 112.
Фото: Лиза Алерт
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