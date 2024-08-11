В Ростове-на-Дону разыскивают без вести пропавшего 69-летнего мужчину

Фото: Лиза Алерт

В Ростове разыскивают пропавшего без вести 69-летнего мужчину. О местонахождении Павла Полуэктова ничего не известно с 20 июля.Мужчина ушел из дома в неизвестном направлении и перестал выходить на связь. Он не отвечал на звонки и сообщения. Тогда родственники испугались, что с ним могло что-то случиться, и обратились за помощью в полицию. Затем к поискам подключили волонтерские отряды.Павел ростом 183 сантиметра и худощавого телосложения. У него седые волосы и карие глаза. В день исчезновения он надел черно-белую рубашку и синие штаны. На ногах у него серые кроссовки.Если вы знаете, где может находиться Павел, сообщите по номеру: 112.