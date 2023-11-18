В Ростове-на-Дону ищут пропавшего без вести 47-летнего мужчину

Фото: Лиза Алерт

В Ростове-на-Дону разыскивают 47-летнего пропавшего мужчину. Информации о местонахождении Сергея Щетникова нет с 8 ноября.Местный житель ушел из дома около двух недель назад. Через пару минут он перестал отвечать на сообщения и звонки. Тогда родственники испугались, что с ним могло что-то случиться, и написали заявление в полицию. Затем к поискам подключили волонтерские отряды.Сергей невысокого роста (170 сантиметров) и худощавого телосложения. У него русые волосы, с проседью, и серые глаза. В чем был одет местный житель в день исчезновения, не сообщается.Если вам известно, где может находиться ростовчанин, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 112.