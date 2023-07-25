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В Азовском районе ищут без вести пропавшего 39-летнего мужчину

В Азовском районе ищут без вести пропавшего 39-летнего мужчину
В Азовском районе разыскивают пропавшего без вести 39-летнего мужчину. О местонахождении Дмитрия Посленова нет информации около недели.

Мужчина ушел из дома в неизвестном направлении 20 июля. Он перестал отвечать на звонки и сообщения, и близкие забили тревогу. Они испугались, что с мужчиной что-то случилось, и обратились с заявлением в полицию. Затем к поискам подключились волонтеры.

Дмитрий ростом 180 сантиметров и крепкого телосложения. У него светло-русые волосы и зеленые глаза. В день исчезновения на нем были темно-синие шорты.

Если вам известно, где может находиться пропавший, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Фото: Лиза Алерт
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