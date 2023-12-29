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В Ростове без вести пропал 57-летний мужчина

В Ростове без вести пропал 57-летний мужчина
В Ростове без вести пропал 57-летний мужчина. Волонтеры ищут Валерия Вашедского больше трех недель.
Мужчина пропал 5 декабря. Когда Валерий перестал выходить на связь, близкие забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам.

Согласно ориентировке, у Валерия Вашедского рост - 186 сантиметров, нормальное телосложение. Глаза карие, волосы отсутствуют.
В день своего исчезновения мужчина был одет в черную кожаную куртку, темно-синюю кофту и камуфляжные джинсы, обут в черные кроссовки.

Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Валерия Вашедского или если вы видели человека на фотографии, позвоните по номеру: 8 (800) 700-54-52.
ЛизаАльтер
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