ЛизаАльтер

В Ростове без вести пропал 57-летний мужчина. Волонтеры ищут Валерия Вашедского больше трех недель.Мужчина пропал 5 декабря. Когда Валерий перестал выходить на связь, близкие забили тревогу и обратились за помощью к волонтерам.Согласно ориентировке, у Валерия Вашедского рост - 186 сантиметров, нормальное телосложение. Глаза карие, волосы отсутствуют.В день своего исчезновения мужчина был одет в черную кожаную куртку, темно-синюю кофту и камуфляжные джинсы, обут в черные кроссовки.Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Валерия Вашедского или если вы видели человека на фотографии, позвоните по номеру: 8 (800) 700-54-52.