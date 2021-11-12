В Батайске без вести пропал мужчина, нуждающийся в медпомощи

Фото: «Лиза Алерт Юг».

В Батайске без вести пропал 56-летний мужчина. Местонахождение Валерия Лупоносова остается неизвестным почти две недели.Последний раз горожанина видели 5 ноября. В тот день он ушел из дома и до сих пор не вернулся. Родные Валерия не знают, куда он мог отправиться. Они сразу забили тревогу - мужчина нуждается в медицинской помощи. Обеспокоенные родственники написали заявление в полицию. К поискам подключились волонтеры и СМИ.Рост пропавшего составляет 175 сантиметров, телосложение плотное. У Валерия светло-голубые глаза и темно-русые, с залысинами и проседью, волосы. В день исчезновения он был одет в светло-серую рубашку в клетку, темно-синие штаны, майку, бежевую кепку, обут в калоши. Из особых примет: у мужчины отсутствует фаланга большого пальца на левой руке.Если вы видели Валерия Лупоносова или знаете что-либо о его местонахождении, сообщите по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.